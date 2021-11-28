Умер креативный директор Louis Vuitton Вирджил Абло

Креативный директор мужской линии одежды французского модного дома Louis Vuitton, американский дизайнер Вирджил Абло, скончался в возрасте 41 года. Причиной смерти модельера стала редкая и агрессивная форма рака — сердечная ангиосаркома, с которой он боролся в течение последних двух лет, скрывая болезнь от общественности. Информация о кончине Абло появилась на его странице в Instagram.

Строитель из Иллинойса

Вирджил Абло родился в штате Иллинойс в семье иммигрантов из Ганы. Его отец работал управляющим на заводе по производству красок, а мать — швеей. Еще в старшей школе дизайнер познакомился со своей будущей женой Шэннон, вместе пара воспитывала двоих детей.

Как рассказывал сам модельер, в детстве он не имел понятия, чем хочет заниматься в будущем, и поступил в университет по наставлению отца, который всегда мечтал, чтобы сын стал инженером. Примечательно, что у Абло нет высшего образования в сфере дизайна одежды. Сначала мужчина окончил факультет гражданского строительства в Висконсинском университете, а затем получил магистерскую степень по архитектуре в Иллинойсском технологическом институте. Получив высшее образование, Абло несколько лет работал по профессии в одной из американских компаний.

Модой дизайнер заинтересовался именно благодаря архитектуре, а именно — после того как узнал, что агентство голландского архитектора Рема Колхаса OMA сотрудничает с люксовым брендом Prada.

Я ходил в библиотеку, в которой была представлена большая подборка специализированной литературы. Путь туда пролегал мимо зала, где выставлялись различные арт-проекты. Так зарождалось мое знакомство с миром ­искусства Вирджил Абло

Вирджил Абло с Канье Уэстом Фото: Pascal Le Segretain / Reuters

В 2006 году Абло попал на стажировку в компанию Fendi и с того момента решил начать карьеру в фэшн-индустрии. Через три года он открыл собственную арт-галерею RSVP Gallery и магазин мужской одежды в Чикаго и тогда же начал сотрудничать с рэпером Канье Уэстом, став его креативным директором.

В 2009 году Вирджил Абло без приглашения впервые приехал на Неделю моды в Париже вместе с боссом Канье Уэстом. Несмотря на то, что друзей не ждали на мероприятии, им удалось привлечь внимание фотографов своими яркими образами и попасть в материалы СМИ

Благодаря Уэсту дизайнер одержал свою первую серьезную победу — в 2011 году обложка альбома Jay-Z и Уэста Watch the Throne получила награду на премии «Грэмми» за лучшее оформление музыкальной записи. Альбом также удостоился звания «Лучший рэп-альбом».

«Роскошь — это то, чего вы вожделеете»

Однако уже в 2012 модельер отказался от сотрудничества с рэпером и запустил свой первый бренд одежды — Pyrex Vision. Дебютная коллекция марки состояла из рубашек Ralph Lauren, которые Абло приобрел всего за 40 долларов, а за тем нанес на них собственные рисунки и продал в несколько раз дороже (стоимость вещей доходила до 550 долларов).

Всего через год дизайнер закрыл проект и запустил новый — бренд уличной премиальной одежды Off-White, с нуля создавая для него наряды с уникальным дизайном. По его мнению, по-настоящему «люксовой» вещь делает не название крупной марки на бирке, а высокий на нее спрос: «Роскошь — это то, чего вы вожделеете». Отличительными маркерами продукции Off-White являются крупные надписи, иногда заключенные в кавычки, диагональные полосы и пластиковые бирки.

Вирджил Абло называл Off-White маркой, заточенной под миллениалов, и делал все, чтобы его вещи хорошо смотрелись в Instagram

Вирджил Абло на показе Off-White на Неделе моды в Париже в 2019 году Фото: Stephane Cardinale / Corbis / Getty Images

Первую коллекцию бренда дизайнер представил публике в 2015 году на Неделе моды в Париже. «Успех показа зависит в том числе от того, как модель чувствует себя на подиуме. Как я могу подчеркнуть ее характер? Подключить ее к творческому процессу! В этом и весь смысл Off-White: это плод коллективной работы, который принадлежит мне в той же степени, что и моему ассистенту или его стажеру. Я не стремлюсь к тотальному контролю, но хочу быть духовным лидером для своей команды», — говорил о своем проекте Абло.

Вскоре одежда Off-White стала фаворитом как среди современных артистов, так и среди обычных поклонников моды.

«Большая честь занимать эту позицию»

В марте 2018 года Вирджил Абло был назначен креативным директором мужской линии одежды люксового дома моды Louis Vuitton. Таким образом он стал первым в истории компании темнокожим дизайнером на столь высоком посту, а также одним из немногих темнокожих, попавших в список главных кутюрье Франции. В том же году журнал Time включил дизайнера в Time 100 — список ста самых влиятельных людей мира.

«Для меня большая честь занимать эту позицию. Историческое наследие и творческая целостность бренда являются источниками моего вдохновения. Я буду учитывать их в своей работе и в то же время стараться создавать современную одежду», — заявил Абло, вступая в должность.

Вирджил Абло на показе Louis Vuitton в 2019 году Фото: Dominique Charriau / WireImage / Getty Images

В том же году модельер уже представил свою первую коллекцию для Louis Vuitton на Неделе моды в Париже. Участниками его показала стали представители «цветной расы», модели Джордан Картер, более известный как Playboi Carti, а также Стив Лейси, Дев Хайнс и Кид Кади.

За свою карьеру Вирджил Абло создавал совместные коллекции с многими мировыми компаниями, в том числе с производителем спортивной одежды Nike и шведским мебельным концерном IKEA.