В МИД напомнили о «кладбище» мигрантов в Средиземном море после обвинений России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова папы Римского Франциска о Средиземном море как о «большом кладбище» для нелегальный мигрантов, напомнила, что Белоруссию, ни Россию оно не омывает. Об этих обвинениях она написала в своем Telegram-канале.

«Папа Римский Франциск призвал к проявлению милосердия к беженцам и назвал "большим кладбищем" Средиземное море, в водах которого гибнет огромное число нелегальных мигрантов. Партнерам на заметку: ни Белоруссию, ни Россию Средиземное море не омывает», — напомнила представитель министерства РФ.

Ранее папа Римский назвал Средиземное море «большим кладбищем» для нелегальных мигрантов из-за большого количества погибших в нем мигрантов. Он также отметил, что в последние годы нелегальные мигранты, которые высаживаются на берегах Европы, спасаясь от «войны и нищеты», часто сталкиваются не с гостеприимством, а с «враждебностью и даже эксплуатацией».

Ранее в ноябре более 75 мигрантов утонули в Средиземном море у берегов Ливии. Сообщается, что десятки мигрантов направлялись в Европу на лодке. Рыбакам удалось спасти 15 беженцев, их доставили в ливийский город Зувара. В организации добавили, что в общей сложности в Центральном Средиземноморье в этом году погибло более 1300 человек.