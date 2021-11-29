ФСБ провела спецоперацию в Адыгее по поимке пропагандистов терроризма

В Адыгее сотрудники ФСБ задержали двоих местных жителей по подозрению в пропаганде терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, спецоперацию спецслужбы провели в Кошехабльском районе республики. В результате обысков по местам проживания подозреваемых изъята литература с экстремистским содержанием и электронные носители, имеющие значение по уголовному делу.

В отношении мужчин ведется расследование по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»)

По ходатайству следствия фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.