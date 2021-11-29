Известный норвежский блогер умер во время съемок ролика

Известный норвежский блогер Тор Экхофф, более известный под псевдонимом Apetor, умер в результате несчастного случая в возрасте 57 лет. По сообщениям полиции, мужчина провалился под лед и утонул во время съемок видео для своего YouTube-канала. Об этом сообщает Expressen.

Во время трагедии Экхофф находился один. Его крики услышал очевидец, который и вызвал спасателей. По данным полиции, водолазы вытащили мужчину из воды, после чего доставили в больницу на машине скорой помощи. Врачам не удалось его спасти.

За четыре дня до смерти блогер опубликовал видео с заголовком «Я не мертв, мне сегодня 57». На его YouTube-канал подписано около 1,2 миллиона человек.

Apetor работал на фабрике красок, а в свободное время снимал видео, на которых распивал водку, катался по тонкому льду и нырял в прорубь. Некоторые подписчики блогера подозревали его в том, что эти ролики — нестандартная реклама водки, но он заявлял, что производитель с ним никогда не связывался.