ФСБ завершила расследование дела о миллионных аферах в РАНХиГС

Следователи ФСБ объявили фигурантам и их адвокатам об окончании расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, обвиняемые приступили к ознакомлению с его материалами. По нему проходят директор Института госслужбы и управления РАНХиГС Игорь Барциц, декан факультета госуправления экономикой Светлана Ларина и уроженец Абхазии Аслан Фейзба, однако он скрылся от следствия и объявлен в розыск. По версии следствия, они совершили мошенничество с целью хищения денег, которые выплачивались сотрудникам института под видом надбавок и премий. Спецслужбы считают, что Барциц и Ларина получали от коллег выписанные им средства за вычетом своего процента. Ущерб следствием оценен в несколько миллионов рублей.

Барциц, полностью признал вину, возместил ущерб и ходатайствовал о заключении следки со следствием. Позиция Лариной относительно вменяемого обвинения неизвестна, также как и отношение скрывшегося Фейзбы.

Следователи МВД начали расследование в РАНХиГС после выявленных в вузе 12 «мертвых душ» из Министерства просвещения России. По версии следствия, экс-замминистра просвещения Марина Ракова и ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев, занимавший пост директора Института общественных наук РАНХиГСа фиктивно трудоустроили сотрудников Минпросвещения в РАНХиГС на должности научных сотрудников и получили с 2018-го по 2020 год из бюджета 20 миллионов рублей. Ракова и Зуев не признают свою вину в мошенничестве.