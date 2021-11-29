Байден оценил вероятность введения локдауна из-за омикрон-штамма

Президент США Байден заявил, что не видит необходимости в локдаунах из-за омикрон-штамма

Президент США Джо Байден заявил, что не видит необходимости в локдаунах и новых транспортных ограничениях из-за омикрон-штамма коронавируса, который «рано или поздно» доберется до Америки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если люди вакцинированы и носят маски, в локдаунах нет необходимости», — отметил американский лидер.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 был выявлен в Южной Африке 11 ноября, единичные случаи также зафиксированы в странах Европы. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали этот вариант опасным и предупредили, что риск заражения новым штаммом у перенесших COVID-19 может быть выше.