92-летняя пенсионерка сидела дома и была сбита машиной

В Британии водитель BMW въехал в дом пенсионерки и нанес ей тяжелые травмы

В английском городе Болтон, графство Большой Манчестер, в дом 92-летней пенсионерки въехала машина и нанесла ей серьезные травмы. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Утром в воскресенье, 28 ноября, женщина, чье имя не называется, сидела дома. В какой-то момент ее неожиданно сбил врезавшийся в стену дома автомобиль марки BMW.

Пенсионерка получила тяжелые травмы ног и была срочно доставлена в больницу. Водитель машины, 39-летний британец, получил травму головы, но его жизни ничего не угрожает. Мужчина арестован по подозрению нападении и причинении серьезных травм в результате опасного вождения.

Ранее сообщалось, что в Польше слепого мужчину сбила машина, после чего он снова обрел зрение. Кроме того, за это аномально короткое время у него зажили все травмы, полученные в аварии.