Уходившего от полицейской погони на МКАД водителя BMW отправили в СИЗО

Задержанного с наркотиками после погони со стрельбой на МКАД водителя BMW арестовали

Суд отправил в СИЗО водителя BMW, задержанного полицейскими после погони со стрельбой на МКАД. Об этом сообщает РИА Новости.

23-летний мужчина, в машине которого нашли три килограмма мефедрона, арестован до 26 января. Его обвинили в незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что при обыске в его квартире нашли еще пять килограммов синтетических запрещенных веществ. Они были расфасованы по пластиковым мешкам разных размеров. Всего сотрудники полиции насчитали 20 тысяч доз наркотика.

26 ноября на внутренней стороне МКАД сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов, но 23-летний водитель резко нажал на педаль газа. Пытаясь скрыться, он врезался в несколько автомобилей. Силовики заблокировали его BMW, нарушителя задержали.