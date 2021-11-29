83-летний россиянин раскрыл детали совершенного им 33 года назад убийства

Baza: в Челябинске задержали 83-летнего подозреваемого через 33 года после убийства

В Челябинске следователи задержали 83-летнего подозреваемого в убийстве, совершенном 33 года назад. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщило издание Baza.

По данным издания, мужчина раскрыл детали преступления, совершенного им в сентябре 1988 года в Чебаркуле Челябинской области. Подозреваемый подпер бревном дверь жилого дома на улице Елагина, затем облил здание бензином и поджег его. Мужчине и женщине, находившимся в тот момент внутри, удалось выбраться из пламени. На улице их подкараулил поджигатель и жестоко избил, один из пострадавших скончался.

В 1989 году следователи вышли на след предполагаемого преступника, однако из-за недостатка улик доказать виновность мужчины не удалось и его пришлось отпустить.

Спустя 33 года расследование возобновилось, и 29 сентября 2021 года его вновь задержали. К тому моменту подозреваемому уже исполнилось 83 года, и он переехал из Челябинска в Чебаркуль. После беседы со следователями мужчина дал признательные показания.

Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.