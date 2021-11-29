Власти Кузбасса рассказали о выплатах семьям погибших при ЧП на «Листвяжной»

Владелец шахты «Листвяжная» в Кемеровской области, где в результате ЧП погиб 51 человек, выплатил компенсации семьям погибших и пострадавших в размере более 100 миллионов рублей. Об этом заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, его цитирует ТАСС.

Глава региона добавил, что власти планируют завершить все выплаты из регионального и муниципального бюджетов в понедельник, 29 ноября.

По словам Цивилева, две семьи отказались получать компенсации, пока не будут подняты из шахты тела их родственников. «Мы с уважением относимся к такому решению», — подчеркнул он.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей. По последним данным, число пострадавших увеличилось до 92.

Одному из спасателей, которого посчитали погибшим, удалось самостоятельно покинуть шахту на следующий день после аварии на «Листвяжной». Россиянин рассказал, что он спасся благодаря струе свежего воздуха с поверхности. По последним данным, из «Листвяжной» подняты тела 11 погибших. Спасатели проводят поисковую операцию, им осталось обследовать шесть километров тоннелей.