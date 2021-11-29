Стало известно количество готовых платить за видеоконтент в интернете россиян

Подавляющее большинство россиян не готовы платить за видеоконтент в интернете. Такими данными поделились с «Лентой.ру» в компании Viber, аналитики которой провели совместный опрос с платформой RuTube.

В частности, стало известно, что около 70 процентов респондентов предпочитают смотреть бесплатный контент. Поддержать производителей видео в случае, если ролик качественный, готовы лишь 14 процентов россиян. При этом лишь каждый пятидесятый житель страны (два процента) заявил, что оплачиваться должен любой труд, вне зависимости от качества.

Также эксперты Viber и RuTube выяснили, какая часть россиян интересуется работами видеоблогеров. Никакого внимания на подобный контент не обращает лишь каждый пятый житель страны (20 процентов). Подавляющая часть россиян (60 процентов) выбирают контент на русском языке, еще 10 процентов в равной степени интересуются как отечественными роликами, так и видео иностранного производства. Только два процента опрошенных смотрят исключительно зарубежных блогеров.

Исследование также продемонстрировало популярность контента на тему юмора — его чаще всего смотрят 58 процентов респондентов. Среди других популярных направлений — наука, искусство и детская тематика (от 20 до 22 процентов). Судя по данным опроса, россияне хотели бы видеть в интернете больше юмористических, развлекательных и образовательных видео.

Ранее бывший чемпион мира по боксу Костя Цзю поделился мнением относительно непопулярности в России платных спортивных трансляций. 52-летний экс-чемпион посчитал, что российского зрителя необходимо обучать легальному потреблению контента. Цзю также объяснил нежелание россиян платить за трансляции.