Цзю объяснил нежелание россиян платить за трансляции особенностями менталитета

Бывший боксер Костя Цзю о проблеме пиратства в России: наш менталитет заточен на халяву

Бывший чемпион мира по боксу Костя Цзю поделился мнением относительно непопулярности в России платных спортивных трансляций. Интервью со спортсменом опубликовано в РБК.

52-летний экс-чемпион посчитал, что российского зрителя необходимо обучать легальному потреблению контента. Цзю также объяснил нежелание россиян платить за трансляции.

«Российский менталитет заточен на халяву. Даже если она будет в плохом качестве», — пояснил он. Также Цзю добавил, что для борьбы с пиратством необходимо лучше работать со зрителем и привлекать новую аудиторию. По его прогнозам, через 10-15 лет платные трансляции станут нормой в России.

Цзю выступал в первом полусреднем весе. Он становился чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF). Он одержал 31 победу при двух поражениях и одной ничьей в профессиональном боксе.