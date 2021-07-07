Сын Кости Цзю нокаутировал соперника и защитил пояс чемпиона

Австралийский боксер Тим Цзю одержал победу над соотечественником Стивом Спарком в поединке за пояс чемпиона WBO Global в первом среднем весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в Австралии. Цзю досрочно закончил схватку, нокаутировав оппонента в третьем раунде. Спарк заменил в этом поединке Майкла Зерафу, который снялся с боя за неделю до выступления. Помимо защиты пояса, Цзю также завоевал титул чемпиона Содружества наций.

Австралиец — сын известного российского боксера Кости Цзю. 26-летний спортсмен всю профессиональную карьеру провел в Австралии.

Весной 2021-го Костя Цзю допустил, что его сын может провести поединок в России. В активе Тима Цзю 19 побед в 19 поединках.

Костя Цзю — советский и российский боксер, выступавший как любительском, так и в профессиональном ринге. Он трижды становился чемпионом СССР и становился Абсолютным чемпионом мира.