Сын Кости Цзю назвал имя следующего соперника и дату боя

Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, назвал дату ближайшего боя и имя соперника. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Поединок пройдет 7 июля в австралийском Ньюкасле. Противостоять Цзю будет соотечественник Майкл Зерафа.

4 апреля промоутер Зерафы Брайан Амартуда обвинил Тима Цзю в том, что тот избегает поединка с его клиентом. Он также отметил, что Цзю предложили за бой гонорар в размере 1 миллиона долларов.

У 26-летнего австралийца 18 побед в 18 боях, 14 из них боец одержал нокаутом. 29-летний Зерафа имеет 28 побед (17 нокаутом) и четыре поражения.