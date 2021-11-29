Президент Польши предупредил о миграции из Афганистана в Европу через Россию

Дуда заявил, что может появиться сухопутный маршрут миграции из Афганистана через Россию

Президент Польши Анджей Дуда предупредил о риске появления сухопутного миграционного маршрута из Афганистана в Европу через Россию. При этом он выразил надежду на то, что российские власти не допустят такой кризисной ситуации. Слова политика передает РИА Новости.

«Конечно, мы можем иметь ситуацию, когда люди из Афганистана пойдут через сухопутные границы, через Россию. Надеюсь, что такой ситуации не будет», — подчеркнул Дуда в ходе пресс-конференции после встречи глав стран Вышеградской группы, которая проходит в понедельник, 29 ноября, в Будапеште.

Президент Польши также пригрозил санкциями Белоруссии, если та будет организовывать переправку мигрантов из Афганистана воздушным путем. «Если этот режим (белорусский — прим. «Ленты.ру») будет действовать таким способом, то я глубоко убежден, что будет реакция со стороны международного сообщества, прежде всего, со стороны Европейского союза через создание твердого режима санкций, которые попросту заблокируют практики такого типа», — предупредил Дуда.

8 ноября в Белоруссии на границе с Польшей и Литвой собрались несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. Они пытаются прорваться на территорию Европейского союза, чтобы добраться до Германии. Запад утверждает, что ситуацию специально организовали белорусские власти в рамках «гибридной войны».

При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвиняет в миграционном кризисе Россию. По его мнению, Москва пытается атаковать Европу с помощью некой скоординированной операции.