Российский вирусолог оценил эффективность вакцин против омикрон-штамма COVID-19

Российские вирусологи в беседе с РБК оценили эффективность вакцин против омикрона-штамма COVID-19.

По словам врача-инфекциониста Николая Малышева, многое указывает на то, что имеющиеся на рынке вакцины будут эффективны против нового варианта. Тем не менее, Малышев подчеркнул, что, вероятно, они будут действовать немного слабее. Профессор отметил, что омикрон-штамм появился своем недавно и еще рано говорить о его способности передаваться между привитыми.

Профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский, в свою очередь, рассказал, что исследование эффективности вакцин против нового варианта могло бы стать «реальной и достойной задачей на опережение». Он отметил, что вполне возможно определить в лаборатории, насколько эффективно антитела привитых людей нейтрализуют вирус. Помимо этого, Аграновский добавил, что любой штамм коронавируса может передаваться от привитых, однако вероятность этого намного меньше, чем в случае с непривитыми. Для того, чтобы судить о скорости передачи омикрон-штамма, его симптомах или летальности, пока не хватает данных, резюмировал он.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила переболевших COVID-19 о возможном заражении новым штаммом омикрон. По предварительным данным, риск заражения новым штаммом у переболевших коронавирусом может быть выше. При этом подчеркивается, что информация на этот счет носит ограниченный характер. Кроме того, на данный момент остается неясным, вызывает ли заражение новым штаммом более тяжелое протекание болезни в сравнении с инфицированием другими вариантами.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения зафиксированы 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне ВОЗ.

