Россиян предупредили о способе мошенничества через фейки от лица известных СМИ

Руководитель отдела исследования цифровых рисков DRP Group-IB Яков Кравцов рассказал «Ленте.ру» о способе мошенничества через фейки от лица известных СМИ.

Ранее в телеграм-канале появился бот, который по запросу пользователя создает ссылку на фейковую новость, якобы размещенную в таких крупных медиа, как «Лента.ру», «Коммерсантъ» и другие. Редакции «Ленты.ру» уже известно о нескольких атаках.

По словам специалиста по информационной безопасности, новостные сайты довольно часто используются в мошеннических схемах. «У мошенников нет цели атаковать само СМИ. Оно используется как гарант надежности фейковой новости, а в саму новость уже добавляют сторонние ссылки, где уже действительно обманывают пользователя. Чаще всего еще несколько шагов надо сделать для того, чтобы добраться до мошеннического ресурса, где у вас либо попросят ввести какие-то свои данные, если это простое мошенничество, либо вас могут несколько месяцев вести до того, чтобы вы начали вкладывать деньги в площадку и вкладывать все больше и больше, если это более сложное мошенничество, такое как инвестиционное. Это некий психологический прием, который завязан на том, что мошенничество сильно растягивается по времени, и к вам втираются в доверие — это классическая схема с использованием сайтов СМИ», — рассказал Кравцов.

Чтобы не повестись на уловку, нужно обращать внимание на доменное имя, предупредил специалист.

«Лента.ру» направила соответствующий запрос в Роскомназор.

