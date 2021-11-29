В Ингушетии пройдет фестиваль главного блюда республики

В ингушском Магасе в субботу, 11 декабря, возле стометровой башни Согласия пройдет гастрономический фестиваль. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в мероприятии, посвященном главному блюду республики, — лепешке чапильг — примут участие рестораторы, деятели культуры, артисты ингушской эстрады и кулинары.

Одним из главных пунктов фестиваля станет конкурс на самую вкусную лепешку. Победители получат подарки и грамоты.

В пресс-службе правительства республики рассказали, что лепешка из тонкого теста на молочной сыворотке с начинкой из картофеля, творога или сыра и зелени - визитная карточка ингушской кухни, и цель фестиваля - продвижение туристического имиджа Ингушетии и традиционной национальной ингушской кухни.