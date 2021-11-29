В России прокуратура наказала учителя и директора за демонстрацию флага ЛГБТ

Прокуратура города Лабытнанги на Ямале наказала директора и учителя школы за то, что на уроке, посвященном Международному дню толерантности, был продемонстрирован флаг ЛГБТ. Об инциденте сообщается на сайте ведомства.

16 ноября один из педагогов школы №8 показал ученикам во время урока слайд с изображением радужного флага.

Прокурор города внес представление об устранении нарушений за «распространение информации, наносящей вред нравственному и духовному развитию несовершеннолетним». Уточняется, что директор учебного заведения и учитель привлечены к дисциплинарной ответственности.

О том, кто написал жалобу в прокуратуру на учителя, не сообщается.

Ранее директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина предложила ввести досудебную блокировку информации в России для защиты детей от ЛГБТ-пропаганды в социальных сетях. По ее словам, на продвижение такой информации среди детей тратятся колоссальные средства.