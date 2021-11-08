В России предложили ввести блокировку информации до суда из-за ЛГБТ-пропаганды

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина предложила ввести досудебную блокировку информации в России для защиты детей от ЛГБТ-пропаганды в социальных сетях. Она сообщила ТАСС, что на продвижение такой информации среди детей тратятся колоссальные средства.

«ЛГБТ-пропаганда среди детей в соцсетях приобрела невероятные масштабы. (…) Следующий шаг для борьбы с гей-пропагандой среди детей, по мнению Лиги безопасного интернета, — введение досудебной блокировки информации с пропагандой нетрадиционных семейных ценностей среди детей», — заявила она.

Также в сообщении сказано, что Tik Tok, Instagram, YouTube и «ВКонтакте» наполнены «материалами с гей-пропагандой среди детей», в том числе мультиками, комиксами, аниме и видео известных блогеров.

Ранее 8 ноября Министерство юстиции России внесло движение «Российская ЛГБТ-сеть» (фонд «Сфера», выступающий оператором «Российской ЛГБТ-сети», признан иностранным агентом) в реестр иностранных агентов.