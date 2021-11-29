Завершено следствие по делу полковника ФСО о махинациях с поставками компьютеров

Военные следователи завершили расследование уголовного дела о махинациях и хищении 50 миллионов рублей при поставках в ФСО оргтехники и компьютеров, в котором обвиняется полковник спецслужбы Дмитрий Ширенов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, с фигуранта сняли обвинение в получении взятки в виде компьютера MacBook Pro стоимостью 219 тысяч рублей, который ему подарили бизнесмены, как считало следствие, за помощь в заключении госконтрактов. Однако в ходе расследования выяснилось, что Ширенову ноутбук доставлялся в счет его доли из похищенных средств. Кроме того, Ширенову оставили обвинение в хищении 50 миллионов рублей.

По версии следствия, полковник ФСО на своей должности начальника отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения совершил мошенничество, оказав содействие своим знакомым из руководства частной компании Алексею Чернецкому и Наталье Потаповой, которые выиграли тендер на поставку оргтехники и компьютеров в ФСО. Ведомство и поставщик заключили четыре госконтракта на 200 миллионов рублей, из которых 50 миллионов было похищено фигурантами дела благодаря завышению цен.

Уголовное дело было возбуждено весной 2020 года.