Суд в Москве оштрафовал Google еще на несколько миллионов рублей

Суд в Москве оштрафовал Google на три миллиона рублей за неудаление запрещенного контента

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google еще на несколько миллионов рублей по двум протоколам за неудаление запрещенного контента. Речь идет о сумме в три миллиона рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. По первому протоколу суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере двух миллионов рублей. По второму — еще один штраф в миллион рублей.

В общей сложности, включая новые протоколы, сумма штрафов Google увеличилась до 44 миллионов рублей. Штрафы выписаны за неудаление контента, запрещенного российским законодательством.

Ранее сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) завели против Telegram три новых дела о принудительном взыскании семи миллионов рублей штрафа за отказ удалить запрещенный контент. Ведомство начало взыскивать с мессенджера 12 миллионов рублей штрафа. Дела о взыскании штрафов были также заведены против Twitter.

До этого в Роскомнадзоре заявили о готовности назначать оборотные штрафы против крупных IT-компаний за неудаление запрещенного контента. Подобными санкциями пригрозили таким корпорациям, как Google, Twitter и Facebook.