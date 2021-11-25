Приставы завели против Telegram и Twitter дела о взыскании миллионных штрафов

«Интерфакс»: приставы завели против Telegram еще три дела о взыскании 7 млн рублей штрафа

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) завели против Telegram три новых дела о принудительном взыскании семи миллионов рублей штрафа за отказ удалить запрещенный контент, пишет «Интерфакс». По информации ТАСС, ведомство начало взыскивать с мессенджера 12 миллионов рублей штрафа. Приставы также завели против Twitter шесть дел о взыскании штрафов.

Уточняется, что три исполнительных производства против Telegram о взыскании семи миллионов рублей штрафов были открыты 22 ноября в соответствии с решением Таганского суда Москвы. Всего ФССП ведет против организации пять исполнительных производств о принудительном взыскании 12 миллионов рублей. Согласно ТАСС, ведомство начало взыскивать с Telegram 12 миллионов рублей.

Приставы также завели против Twitter шесть новых дел о принудительном взыскании 19 миллионов рублей штрафов. Суд ранее назначил их компании за неудаление запрещенной в РФ информации. По данным банка ФССП, новые исполнительные производства были открыты 22 ноября. Всего ведомство ведет против Twitter десять дел о взыскании 34,7 миллиона рублей, включая исполнительный сбор.

18 ноября стало известно, что суд в России оштрафовал Telegram еще на три миллиона рублей. Компанию признали виновной в неудалении запрещенного в РФ контента.

Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказалась о нарушениях соцсетью Twitter российских законов. По словам Мизулиной, платформа не удаляет противоправную информацию и подвергает опасности своих пользователей.