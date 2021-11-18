Telegram оштрафовали в России еще на три миллиона рублей

Суд оштрафовал Telegram на 3 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента

Суд оштрафовал Telegram на три миллиона рублей за неудаление запрещенного контента. Об этом сообщает ТАСС.

8 ноября мессенджер назначили штраф в размере четырех миллионов рублей за отказ удалять запрещенную на территории России информацию.

В конце августа по этой же причине суд оштрафовал социальные сети Twitter, Facebook и WhatsApp на общую сумму в размере 36 миллионов рублей. Компании обжаловали назначенные штрафы, однако суд принял решение оставить без изменений постановления суда.

Ранее представители Роскомнадзора раскрыли общую сумму выписанных с начала 2021 года штрафов в отношении интернет-компаний за отказ удалять материалы, содержащие запрещенную информацию. Уточнялось, что Telegram обязали выплатить 35 миллионов рублей.

