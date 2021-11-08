Google и Telegram оштрафовали в России на миллионы рублей

Суд в Москве оштрафовал Google и Telegram на 6 миллионов рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компании Google и Telegram на шесть миллионов рублей за отказ удалять запрещенную на территории России информацию. Об этом сообщается в Telegram-канале Московских судов.

«Суд рассмотрел административный протокол в отношении Telegram по статье 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем информационного ресурса в сети "Интернет" информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ») и назначил штраф в размере четырех миллионов рублей», — говорится в заявлении.

Также стало известно, что компанию Google оштрафовали на два миллиона рублей.

Ранее представители Роскомнадзора раскрыли общую сумму выписанных с начала 2021 года штрафов в отношении интернет-компаний за отказ удалять материалы, содержащие запрещенную информацию. Уточнялось, что компании обязали выплатить 187 миллионов рублей. В частности, Telegram оштрафовали на 35 миллионов рублей, а Google — на 32,5 миллиона рублей.

До этого в ведомстве заявили о готовности назначать оборотные штрафы против крупных IT-компаний за неудаление контента, запрещенного российским законодательством. Подобными санкциями пригрозили таким корпорациям, как Google, Twitter и Facebook.