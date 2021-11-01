В Роскомнадзоре раскрыли общую сумму штрафов за неудаление запрещенного контента

В 2021 году РКН выписал штрафов за неудаление контента на 187 миллионов рублей

В Роскомнадзоре (РКН) раскрыли общую сумму штрафов в отношении интернет-компаний, выписанных с начала 2021 года за неудаление запрещенного на территории России контента. Подробности опубликовала пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале регулятора.

Представители Роскомнадзора отметили, что с начала 2021 года интернет-компаниям выписали штрафов на 187 миллионов рублей. «Facebook оштрафован на сумму 70 миллионов рублей, Twitter — на 38,4 миллиона рублей, Telegram — на 35 миллионов рублей, Google — на 32,5 миллиона рублей, TikTok — на 4,1 миллиона рублей, "Одноклассники" — на 4 миллиона рублей, "ВКонтакте"» — на 3 миллиона рублей», — говорится в официальном заявлении.

В ведомстве также сообщили, что за последние два года удалили или заблокировали почти 85 тысяч материалов с пропагандой употребления наркотиков.

Ранее в РКН заявили о готовности назначать оборотные штрафы против крупных американских IT-компаний за отказ удалять запрещенную в России информацию. Подобными санкциями уже пригрозили таким корпорациям, как Google, Facebook и Twitter.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что компании Google одной из первых грозит оборотный штраф за неудаление запрещенного контента. По ее словам, интернет-гигант может выплатить штраф до 22 миллиардов рублей.