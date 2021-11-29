Умер актер из фильма «Крокодил Данди»

Умер австралийский актер и танцор Дэвид Галпилил. Об этом сообщает издание The Sun.

Этнический абориген народности йолнгу, прославившийся благодаря фильму «Крокодил Данди», скончался в возрасте 68 лет. Известно, что несколько лет назад врачи обнаружили у него рак легких. Премьер-министр Южной Австралии Стивен Маршалл выразил соболезнования в связи с кончиной артиста, отметив, что Галпилил «сформировал историю австралийского кино и образ аборигенов на экране».

«Он был человеком, который любил свою землю и свою культуру, и он показал ее миру», — сказал Маршалл.

Галпилил уже в раннем возрасте получил умения охотника, проводника и танцора. Он начал сниматься в кино после знакомства с режиссером Николасом Роугом — тот искал локации и актеров для картины «Обход» и решил дать Галпилилу роль юноши-аборигена. Позднее он снимался в таких фильмах и сериалах, как «Клетка для кроликов», «Оставленные», «Мой друг мистер Персиваль» и «Последняя волна». В этом году вышел документальный фильм об актере «Меня зовут Галпилил».