Врач объяснила влияние пасмурной погоды на возникновение головной боли

Доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Ирина Лещенко объяснила, из-за чего в пасмурные дни возникает головная боль. О влиянии непогоды на состояние человека она рассказала в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, в пасмурные или туманные дни резко снижается уровень освещения. Недостаток света отрицательно влияет на глаза и часто приводит к возникновению головной боли. «Признаки усталости глаз у всех свои, у меня, например, появляется сонливость. То есть спать хотят глаза, а не голова: когда ложишься, они закрываются, а мозг продолжает активно работать. Уставшие глаза постоянно хочется тереть, чесать. Еще может возникнуть боль в глазах или в голове», — сообщила Лещенко.

Врач-офтальмолог посоветовала чаще включать свет в пасмурную погоду вне зависимости от времени суток. «Искусственное освещение включают для того, чтобы было комфортнее глазам. У компьютера или гаджетов есть подсветка, но все равно это не очень приятно для глаз, если в помещении темно, а источник света — один девайс», — отметила эксперт.

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