В ВКС поступят новые самолеты с гиперзвуковым оружием

Генерал-лейтенант Юдин: ВКС в 2022 году получат новые самолеты с гиперзвуковым оружием

В 2022 году на боевое дежурство в авиационных воинских частях Воздушно-космических сил (ВКС) России будут поставлены новые самолеты с гиперзвуковым оружием. Об этом газете «Красная звезда» рассказал заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин.

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Он уточнил, что в рамках года летной подготовки «предстоит поставить на боевое дежурство более 200 единиц перспективных образцов ВВТС (вооружений, военной и специальной техники), в том числе и с гиперзвуковым оружием».

В августе начальник военной академии Генштаба ВС России генерал-полковник Владимир Зарудницкий рассказал, что в России создадут новейшую авиационную гиперзвуковую ракету большой дальности Х-95. Он подчеркнул, что опытные образцы нового изделия уже испытывались с воздушного носителя.

Также, по словам Зарудницкого, для ВКС создают беспилотные летательные аппараты различных классов, радиолокационные станции загоризонтного обнаружения, зенитные ракетные системы и комплексы, а также другую новейшую военную технику.

Ранее сообщалось, что в России появится истребитель Су-57 с управлением при помощи глаз и голоса. Сейчас система отработана на стенде на земле, но в воздухе ее работа значительно сложнее.