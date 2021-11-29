Индия ужесточит правила въезда для туристов из-за нового штамма коронавируса

Власти Индии анонсировали ужесточение правил въезда для иностранных туристов в связи с появлением нового штамма коронавируса омикрон. Об этом в понедельник, 29 ноября, пишет Times of India.

Так, с 1 декабря все путешественники, прибывающие в республику из находящихся в группе риска стран, должны будут по прилете в аэропорт сдать ПЦР-тест на COVID-19 и, не покидая здания, дождаться его результатов. В настоящее время в группе риска — Австралия, Бельгия, Ботсвана, Великобритания, Германия, Гонконг, Дания, Израиль, Канада, Нидерланды, Португалия и Чехия. При этом указано, что данный список постоянно пополняется.

Отдыхающие, у которых будет выявлена коронавирусная инфекция, будут немедленно отправлены на изоляцию, а их тесты будут переданы в лабораторию для дальнейшего исследования. Туристы с отрицательными результатами будут обязаны уйти на семидневный карантин и на восьмой день пройти повторное исследование.

Кроме того, все приезжающие обязаны предоставить информацию о своих поездках за последние две недели, а около пяти процентов случайных путешественников, прибывающих из стран, не входящих в группу риска, также должны будут сдать тест по прибытии. В случае подделки результатов исследования туристы будут привлечены к уголовной ответственности.

27 ноября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил об ужесточении правил въезда для туристов в связи с появлением нового штамма коронавируса. По его словам, Соединенное Королевство введет обязательный ПЦР-тест для всех въезжающих в страну.