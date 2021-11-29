Российские банки сменят тактику

Российские банки могут в обозримом будущем обратить повышенное внимание на привлечение депозитов юридических лиц, рассказала в беседе с «Лентой.ру» глава юридической компании «Инфралекс», член общественного совета по взаимодействию с кредиторами финансовых организаций при Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) Ольга Плешанова.

Возможное стремление кредитных организаций к небольшой смене тактики объясняется инициативой Центробанка. Он предложил распространить систему страхования вкладов на компании, за исключением финансовых организаций и тех, для кого размер возмещения будет несущественным в масштабах деятельности. О готовящихся изменениях написали «Известия».

Предложение регулятора содержится в новой редакции проекта основных направлений развития финансового рынка до 2024 года, документ уже поддержали Минфин и АСВ. При этом в нем не указан возможный максимальный уровень выплат клиентам банков в случае их несостоятельности. В настоящее время он составляет 1,4 миллиона рублей. Одним из наиболее вероятных вариантов считается его распространение на новые категории застрахованных вкладчиков.

По словам Плешановой, банки могут быть заинтересованы в привлечении депозитов от юрлиц — из-за нормативов ЦБ о достаточности капитала и необходимости формировать резервы на возможные потери по ссудам, в зависимости от качества выданных кредитов. Такие резервы учитываются в расходах, снижают прибыль и влияют на показатель достаточности капитала.

«Взносы в фонд страхования вкладов вряд ли такие уж прямо безумные и вряд ли тянут на дно банковскую систему. А вот резервы на возможные потери по ссудам — это действительно очень большая статья расходов для банков, — отметила Плешанова. — Тут, смотрите, что может быть. Если организация имеет в банке депозит — это, конечно, не обеспечение кредита, но это уже повышение качества заемщика и ссуды. Соответственно, меньше требуемый резерв. То есть тут одно за счет другого».

По ее словам, новые требования ЦБ в случае их внедрения окажут неоднородный эффект на банковский сектор: «Где-то да, действительно, они будут больше платить в систему страхования вкладов, но где-то будут экономить на резервировании по ссудам, если какие-то из них будут классифицировать по более высоким категориям. И самим клиентам это тоже может быть вполне интересно и выгодно».

Также юрист отметила, что банки в любом случае не будут обязаны работать с юрлицами и при желании смогут сосредоточиться на обслуживании населения.

Действующая система страхования вкладов была запущена в 2004 году. По нынешним правилам, любой вкладчик из числа физлиц, а также предприятия малого бизнеса и некоторые категории некоммерческих организаций в случае неспособности банка отвечать по обязательствам может рассчитывать на возмещение в пределах 1,4 миллиона рублей. Для этого банки платят взносы в АСВ в зависимости от общего размера привлеченных через депозиты средств.

