Россиянку оштрафовали за пропаганду наркотиков из-за рисунка конопли на телефоне

В Новгородской области женщину оштрафовали на 4000 рублей за рисунок конопли на телефоне

Россиянку оштрафовали на 4000 рублей за пропаганду наркотиков из-за рисунка конопли на телефоне — женщина купила такой чехол в интернет-магазине, но полиция, эксперты и суд решили, что демонстрировать такой чехол незаконно. Соответствующее дело появилось в картотеке Чудовского районного суда Новгородской области.

Согласно документу суда, телефон с рисунком конопли был при подсудимой в диагностическом кабинете неназванного медицинского учреждения, в руках подсудимой его видели медработник и еще двое свидетелей. Неизвестно, что именно дало старт административному делу, но в нем имеются показания всех троих свидетелей.

Подсудимая свою вину сразу признала. С ее слов, такой чехол она заказала по двум причинам — он ей понравился визуально, и она поддерживала позицию о необходимости легализации марихуаны. Однако позже полицейским она сказала, что в настоящее время она свои взгляды пересмотрела и раскаивается в содеянном.

Административное дело попало в суд с двумя экспертизами. Так, согласно заключению неназванного доктора сельскохозяйственных наук, профессора кафедры технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции института сельского хозяйства и природных ресурсов Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, на чехле телефона действительно изображена конопля. А клинический психолог ГОБУЗ НОНД «Катарсис» пришел к выводу, что «изображение листа, напоминающего лист конопли, не является свойством продукта, а значит, является рекламным, визуальным стимулом, который может двусмысленно влиять на психику и мотивацию к употреблению наркотических средств».

В итоге суд признал подсудимую виновной и оштрафовал на 4000 рублей. Телефонный чехол изъят.