Глава ВТБ заявил об отсутствии причин для «черных лебедей» на фондовом рынке

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин не видит оснований для «черных лебедей» на российском фондовом рынке. Об этом он заявил в интервью Reuters накануне инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия Зовет», в котором примет участие президент России Владимир Путин.

Костин отметил, что за месяц российский фондовый рынок снизился на 17,8 процента на двух неэкономических новостях: о якобы возможном нападении России на Украину и о новом штамме ковида. Падение нивелировали половину того роста, который показал российский рынок с начала года, достигнув максимума к 26 октября.

«Но я не вижу серьёзных оснований для «чёрного лебедя». О том, что вирус может и будет мутировать, все знали и, пожалуй, уже привыкают. Как и к информационным вбросам о наших отношениях с соседями, — отметил он. — Долгосрочные последствия для рынков будут зависеть в первую очередь от реакции властей — если будут вводиться новые локдауны, расширяться транспортные ограничения, проседание рынков может продлиться, пока ситуация не стабилизируется. Другой вариант — поскольку пока нет свидетельств, что омикрон более тяжелый по течению, правительства могут ограничиться легкими мерами и рынки быстро отыграют потери».

Кроме того, по его мнению, рынок будет стабилизировать еще один фактор — чем больше риски от нового штамма, тем менее вероятен подъем ставок ФРС, а перспектива подъема ставки заметно нервировала рынки в последнее время.

«Мы видели в марте 2020 года, как таким падением воспользовались многие инвесторы. Несмотря на нынешнее снижение, с учётом дивидендов, общая доходность инвестиций в российские акции за 2021 и сейчас превышает 22 процента, а прибыли и дивиденды компаний продолжают бить рекорды», — заключил глава ВТБ.