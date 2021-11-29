Глава МИД Украины призвал не сжигать мосты с отношениях с Белоруссией

Кулеба: не стоит сжигать все мосты с Беларусью, но необходимо проявлять осторожность

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не сжигать мосты в отношениях с Белоруссией. Интервью главы МИД порталу Delfi опубликовано на сайте ведомства.

Кулеба заявил, что у него «двойственные ощущения» относительно телефонного разговора врио канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Думаю, получив звонок канцлера Меркель, Лукашенко многого добился политически. Конечно, не стоит сжигать все мосты с Беларусью, но необходимо проявлять большую осторожность при планировании своих контактов, чтобы избежать ситуации, когда общение с Лукашенко будет воспринято как политическое признание и легитимация этого режима», — сказал глава МИД.

8 ноября на границе Белоруссии с Польшей и Литвой обострился миграционный кризис. Там собрались тысячи мигрантов с Ближнего Востока, которые пытаются прорваться в Евросоюз. Запад утверждает, что кризис специально организован белорусскими властями.