Лев сыграл в перетягивание каната с полной машиной туристов и попал на видео

Лев потянул на себя прикрепленный к застрявшему джипу буксировочный трос и попал на видео

Лев в Национальном парке Крюгера в ЮАР сыграл в перетягивание каната с застрявшим на тропе полным туристов джипом. Видео с животным опубликовано на странице расположенного в заповеднике гостевого дома в Facebook.

Водитель Джабулани Салинда вез группу туристов, когда джип застрял на тропе в джунглях. Организаторы поездки воспользовались прикрепленным к дереву буксировочным тросом, чтобы вытащить застрявший автомобиль, но неожиданно появился лев и потянул веревку на себя. На видео попало, как животное играет с туристами в нечто, похожее на перетягивание каната.

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«Смотрите, кто пришел помочь нам! Коты — это всегда коты!» — говорится в подписи к посту. На записи видно, как лев вкапывается лапами землю, пытаясь обмотать канат вокруг близлежащего дерева, чтобы создать дополнительный рычаг. Животное не проявляет агрессию и играет с канатом. В это время автомобиль медленно отъезжает.

Запись стала вирусной в соцсетях. Многие пользователи сочли произошедшее безответственным по отношению к дикой природе. В результате туристической компании пришлось разъяснять, что она не намеревалась таким образом привлечь животное или поиграть с ним. «Гид застрял вместе с гостями в автомобиле и закрепил канат, чтобы вытянуть машину. Прежде чем его успели убрать, появился лев и инстинктивно начал делать то, что сделал бы любой кот», — отметили организаторы сафари.

В компании добавили, что гид пытался отъехать, чтобы убрать канат и обезопасить льва и туристов. «Он не мог сделать этого, пока там был лев, но не хотел и провоцировать погоню, отъезжая быстро с привязанным к автомобилю канатом. В результате произошедшего лев не пострадал», — подчеркнули они.

Ранее сообщалось, что лев запрыгнул в джип к туристам во время сафари и напугал их. Запрыгнувшее в машину льва животное вырастили люди, поэтому лев отнесся к туристам дружелюбно.