Многодетных матерей в Кабардино-Балкарии наградили «Материнской славой»

В Кабардино-Балкарии 18 многодетных жительниц республики получили медали «Материнская слава». Награждение прошло в рамках празднования Дня матери, сообщает ТАСС.

Отмечается, что женщин поздравил глава региона Казбек Коков. В связи с эпидемической обстановкой награды вручали в режиме видео-конференц-связи с муниципальными администрациями, куда были приглашены многодетные семьи.

«За достойное воспитание пятерых и более детей высокой государственной награды удостоены Мариям Акбулатова (6 детей), Светлана Арутюнян (5 детей), Джульета Газова (5 детей), Жанета Дадова (5 детей), Елена Емкужева (5 детей), Фатима Залиханова (5 детей), Марианна Казанчева (5 детей), Мадина Князева (7 детей), Ирина Кокова (5 детей), Анастасия Ломовцева (5 детей), Рината Маремукова (5 детей), Екатерина Маслова (10 детей), Аминат Сокурова (8 детей), Ирина Соловей (5 детей), Аурика Темиржанова (5 детей), Аминат Хавцукова (5 детей), Арина Шереужева (5 детей), Анжела Шомахова (9 детей). Согласно положению о медали „Материнская слава“ семья Екатерины Масловой также получит микроавтобус "Газель"», — говорится в сообщении.

В Кабардино-Балкарии, по данным местных властей, проживают около 13,5 тысячи многодетных семей, в них воспитываются более 40,5 тысячи детей.

С медалью многодетным женщинам также вручается по 10 тысяч рублей на ребенка. Семьям, воспитывающим 10 и более детей правительство региона дарит микроавтобус.