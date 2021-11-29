Российский фондовый рынок открылся ростом основных биржевых индексов в понедельник, 29 ноября, частично отыграв сильное падение 26 ноября, вызванное новостями о распространении нового штамма коронавируса. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии на Московской бирже вырос до 3873,83 пункта (плюс 1,65 процента), индекс РТС — до 1628,55 пункта (плюс 2,46 процента).

Лидерами роста «голубых фишек» Мосбиржи на 10:10 стали «Газпром» (плюс 3,38 процента, до 337,03 рубля за акцию) Сбербанк (плюс 3,03 процента, до 313,65 рубля) и TCS Group (плюс 2,46 процента, до 6978,6 рубля). Подешевели бумаги двух компаний из 15 — «Полюса» (минус 1,13 процента, до 14 034,5 рубля) и «Полиметалла» (минус 0,13 процента, до 1369,9 рубля).

Нефть марки Brent выросла на 3,98 процента, до 74,44 доллара за баррель, марки WTI — на 4,5 процента, до 71,22 доллара. Газовые фьючерсы торговались по 1105 долларов за тысячу кубометров.

На фоне дорожающей нефти укрепился российский рубль. Курс доллара составил 74,97 рубля (минус 0,63 рубля), курс евро — 84,46 рубля (минус 1,15 рубля). Биткоин торговался по 57 565,6 доллара за монету (плюс 5,58 процента).