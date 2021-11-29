Минтруд раскрыл 31 способ привлечения молодежи на рынок труда

Минтруд презентовал Долгосрочную программу содействия занятости молодежи до 2030 года, в которой раскрываются способы привлечения молодых людей на рынок труда. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

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Согласно документу, министерство предлагает с 2022 года запустить 31 мероприятие, сгруппированное по направлениям, чтобы упростить молодым людям поиск работы. Так, для молодежи собираются организовать масштабную программу по профориентации. Помимо этого, ведомство планирует повысить степень соответствия образования требованиям работодателей при помощи популяризации производственных практик и увязки спроса на специалистов с контрольными цифрами приема в учебные организации, создать возможности для совмещения получения образования с работой или предпринимательством, а также субсидировать работу молодежи, программы профессионального переобучения и модернизации центров занятности.

Отмечается, что прямыми мерами поддержки будут ежегодно охвачены 350 тысяч человек, а косвенными — пять миллионов. По последним данным, доля занятых в возрастной категории от 15 до 29 лет составляет 50 процентов, а в группе 15-24-летних — 27 процентов. В то же время уровень безработицы среди молодых людей превышает средний по экономике: он составляет 16,2 процента для людей в возрасте 20-24 лет и 7,4 процента для 25-29-лених.

Ранее сообщалось, что в сентябре безработица в России опустилась до рекордно малого показателя 4,3 процента с 4,4 в августе. Согласно докладу Росстата, уровень повторил исторический минимум августа 2019 года. В сентябре безработными, в соответствии с методологией Международной организации труда, считались 3,3 миллиона человек в возрасте от 15 лет. «Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в сентябре 2021 года составил 4,3 процента (без исключения сезонного фактора)», — уточняется в документе. Пик безработицы отмечался в августе 2020 года на фоне кризиса, вызванного пандемией. Тогда она приближалась к 6,5 процента, но позднее стала последовательно снижаться.

