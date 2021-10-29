В России стало рекордно мало безработных

В сентябре безработица в России опустилась до рекордно малого показателя 4,3 процента с 4,4 в августе, следует из доклада Росстата. Уровень повторил исторический минимум августа 2019 года.

В прошлом месяце безработными, в соответствии с методологией Международной организации труда, считались 3,3 миллиона человек в возрасте от 15 лет. «Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в сентябре 2021 года составил 4,3 процента (без исключения сезонного фактора)», — уточняется в документе.

Пик безработицы отмечался в августе 2020 года на фоне кризиса, вызванного пандемией. Тогда она приближалась к 6,5 процента, но позднее стала последовательно снижаться. Средняя продолжительность поиска работы в сентябре 2021 года составляла 6,8 месяца. Чаще всего для поиска работы люди обращались к друзьям, знакомым и родственникам (70,1 процента безработных), более четверти обращались в органы занятости населения.

Вице-премьер России Татьяна Голикова в конце октября сообщала, что в 34 регионах России безработица не вернулась к уровню до пандемии, а в 51 субъекте достигли или превысили докризисные показатели. Замглавы правительства подчеркнула, что официально зарегистрированных безработных в стране стало меньше на 76,2 процента — то есть на 2,8 миллиона человек, если сравнивать с показателями сентября 2020 года.

