В Театре имени Пушкина пройдет премьера спектакля-бенефиса Веры Алентовой

На основной сцене Театра имени Пушкина состоится премьера спектакля-бенефиса народной артистки России Веры Алентовой «Мадам Рубинштейн». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Премьерный показ запланирован на 10 февраля 2022 года. Спектакль приурочен к 80-летию Алентовой. Режиссером выступил худрук театра Евгений Писарев, в постановке помимо Алентовой также заняты народная артистка России Ольга Науменко, Дмитрий Власкин и Артем Ешкин.

Пьеса «Мадам Рубинштейн» известного австралийского драматурга Джона Мисто рассказывает об основательнице косметической империи Хелене Рубинштейн. Отмечается, что она ставится в Москве впервые. Адаптация текста пьесы была сделана переводчицами Ольгой Варшавер и Татьяной Тульчинской специально для Театра имени Пушкина — текст приблизили к реалиям, знакомым российским зрителям.