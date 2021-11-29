В Госдуме предложили название для QR-кодов

Зампред комитета Государственной Думы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Сергей Леонов подтвердил, что депутаты ведут дискуссию о названии для документа о эпидемиологических мерах и предлагают заменить QR-коды на «паспорта иммунизированного человека». Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

По мнению Леонова, граждане негативно относятся к названию «закон о QR-кодах», вызвавшему большой резонанс в обществе. В то же время законопроект не о QR-кодах, а о мерах по санитарно-эпидемиологическому благополучию, пояснил Леонов.

«Я бы лучше назвал его именно иммунный паспорт, потому что он дается тем, кого вакцинировали, они приобретают иммунитет, это группа переболевших, они тоже имеют иммунитет», — подчеркнул зампред Комитета Госдумы.

Планируется, что такие паспорта иммунизированного человека будут выдавать не только тем, кто сделал прививку от COVID-19, но и тем, кто переболел или поставил зарубежную вакцину, заключил Леонов.

Ранее РБК со ссылкой на источник сообщил, что российские власти обсуждают новое название документа для граждан, имеющих медотвод, перенесших COVID-19 и вакцинированных, который позволит посещать общественные места при введении ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.