Умер режиссер Владимир Наумов

Народный артист СССР, советский и российский режиссер Владимир Наумов умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России в понедельник, 29 ноября.

Причина смерти не уточняется.

Наумов совместно с режиссером Александром Аловым снял такие ленты, как «Бег» с Людмилой Савельевой и Алексеем Баталовым, «Тегеран-43» с Наталией Белохвостиковой и Игорем Костолевским, а также картины «Мир входящему», «Легенда о Тиле» и «Скверный анекдот». Он также выступил одним из сценаристов советского телесериала «Как закалялась сталь» и сыграл в фильмах «Гори, гори, моя звезда», «Кража» и «Третий удар».

Звание народного артиста кинематографист получил в 1983 году. В 1985-м он стал лауреатом Государственной премии СССР.