На Камчатке придумали альтернативный Долине Гейзеров маршрут

Власти Камчатки придумали новый туристический маршрут, чтобы снизить нагрузку на Долину Гейзеров. Об этом сообщает ИА «Красная весна».
По словам губернатора региона Владимира Солодова, в пик туристического сезона Долина Гейзеров не справляется с большим потоком путешественников. Он считает, что наращивать посещаемость этого объекта бесперспективно и вредно для природы.
«Сейчас тур в Долину гейзеров — это вертолетный перелет, однодневная экскурсия к гейзерам, к чаше древнего потухшего вулкана Узон и обратно. Мы хотим сохранить эту возможность и предложить альтернативу», — сказал он.
Губернатор отметил, что в регионе будет создан пеший маршрут между Узоном и Долиной Гейзеров. Предполагается, что это снизит нагрузку на долину и привлечет туристов в другие достопримечательности.