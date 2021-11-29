На Камчатке придумали альтернативный Долине Гейзеров маршрут

На Камчатке придумали новый маршрут, чтобы снизить нагрузку на Долину Гейзеров

Власти Камчатки придумали новый туристический маршрут, чтобы снизить нагрузку на Долину Гейзеров. Об этом сообщает ИА «Красная весна».

По словам губернатора региона Владимира Солодова, в пик туристического сезона Долина Гейзеров не справляется с большим потоком путешественников. Он считает, что наращивать посещаемость этого объекта бесперспективно и вредно для природы.

«Сейчас тур в Долину гейзеров — это вертолетный перелет, однодневная экскурсия к гейзерам, к чаше древнего потухшего вулкана Узон и обратно. Мы хотим сохранить эту возможность и предложить альтернативу», — сказал он.

Губернатор отметил, что в регионе будет создан пеший маршрут между Узоном и Долиной Гейзеров. Предполагается, что это снизит нагрузку на долину и привлечет туристов в другие достопримечательности.