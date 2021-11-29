В Роскачестве предупредили об опасности поедания сырого неочищенного картофеля

Темные и зеленые пятна в клубнях картофеля свидетельствуют о наличии в овоще токсичного вещества соланина. Об этом предупредила начальник департамента исследований Роскачества Лилия Котельникова, передает «Прайм».

Она уточнила, что соланин способен вызвать сильное отравление. Однако, чтобы наступили последствия, нужно съесть несколько килограммов сырого незрелого неочищенного картофеля или ботвы. Термообработка и удаление участков с пятнами сильно снижает содержание соланина.

Котельникова также напомнила о возможном содержании в картофеле нитратов. Чтобы снизить их концентрацию, необходимо вымачивать очищенные клубни в воде в течение получаса.

27 ноября исполнительный директор «Инвестиционно-Аграрного Фонда» Марина Строгая сообщила, что в текущем году урожай картофеля оказался «не самым лучшим», что привело к росту цены на него. Эксперт отметила, что этот год значительно уступает прошлому по урожайности. «Также были нарушены многие зарубежные каналы поставок за счет пандемии, и это также делает дороже иностранную продукцию», — пояснила она.

В сентябре в Роскачестве рассказали, что разновидности капусты, особенно белокочанная, имеют множество вредителей и болезней, поэтому необходимо обращать внимание на внешний вид и запах. Эксперты также отметили, что наружные листья капусты должны быть целыми, без повреждений и невысохшими.