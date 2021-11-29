«Роснефть», УГНТУ и университет Цинхуа договорились о сотрудничестве в сфере образования

«Роснефть», Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ) и один из ведущих ВУЗов КНР — университет Цинхуа в рамках III Российско-китайского энергетического бизнес-форума подписали соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров.

Обучение и развитие персонала являются приоритетными задачами, предусмотренными стратегией «Роснефть-2022». Компания предоставляет своим сотрудникам возможности для постоянного совершенствования профессиональных и личных навыков и компетенций.

Единая корпоративная система обучения «Роснефти» охватывает все категории персонала и направления бизнеса. Для проведения обучения привлекаются преподаватели лучших российских и зарубежных вузов, образовательные и консалтинговые компании. Программы обучения адаптируются под текущие и стратегические задачи Компании.

Соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров с университетом Цинхуа и УГНТУ предусматривает возможность организации обучения работников Компании по совместным образовательным программам, в том числе по таким направлениям как декарбонизация и снижение углеродного следа, администрирование и управление цифровыми проектами, цифровизация, управление научно-технической и инновационной деятельностью.

Соглашением предусмотрена также возможность проведения совместных «круглых столов», стажировок, совещаний и конференций. Для реализации Соглашения на паритетной основе будет создана совместная рабочая группа.

