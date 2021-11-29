Бывший глава МИД Украины допустил ракетные удары по России

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью «5 каналу» допустил ракетные удары по России в случае масштабного конфликта между двумя странами.

По словам экс-главы МИД, Киев должен искать контраргументы, которые могут «остудить головы в Москве».

«Знаете, на войне как на войне. Если нам угрожают ударами по инфраструктуре, так же можем делать и мы. И если у нас сегодня нет возможности достать Москву ракетным оружием, то есть возможность достать другие российские города, которые находятся пределах досягаемости украинских ракетных войск», — сказал он.

В последние недели в Киеве и на Западе звучат заявления о том, что Россия готовит военную агрессию против Украины. В Кремле подчеркивают, что подобных планов нет.