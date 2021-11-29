Названы номинанты на лучший российский контент

Социальная сеть «Одноклассники» проведет четвертую онлайн-премию лучшего российского контента «Самый ОК». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОК, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Уже стартовало голосование пользователей за лучший фильм, хит, сериал, шоу и трансляцию 2021 года. Номинантов отобрали на основе анализа публичных данных ОК совместно с компанией Brand Analytics.

Пользователи могут отдать свой голос в специальном мини-приложении «Самый ОК» на всех платформах. Чтобы определиться с выбором, участники голосования могут посмотреть трейлеры фильмов и сериалов, яркие моменты из трансляций самых запоминающихся событий или послушать треки исполнителей. Голосовать можно каждый день, не более одного раза в сутки с 29 ноября по 12 декабря.

В каждую номинацию попали топ-5 самого популярного контента в своей категории у пользователей соцсети в 2021 году. Так, в номинации «Фильм года» участвуют картины «Майор Гром: Чумной Доктор», «Последний богатырь: Корень зла», «Батя», «Пальма» и «Конек-Горбунок».

Самыми популярными хитами стали «Птичка» HammAli & Navai, «Пообещай» Альбины Джанабаевой, «Не люблю?» Анет Сай и NILETTO, «Bestseller» Max Barskih & Zivert, а также «Родной» LOBODA. В числе лучших сериалов «Угрюм-река», «Мир! Дружба! Жвачка! 2», «Вампиры средней полосы», «Преступление», «За час до рассвета».

Пользователи ОК также могут выбрать шоу года. В номинации представлены «Голос. Юбилейный сезон», «Ты супер!», «Беременна в 16», «Дуэты» и «Ледниковый период». В числе лучших трансляций «Евровидение-2021», «Вызов. Первые в космосе», «Алые паруса», «БЕТСИТИ. Кубок России по футболу», «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света».

Итоги премии будут подведены 13 декабря. Победители получат специальный значок на весь контент своей официальной группы в ОК с символикой премии, а также памятные статуэтки.