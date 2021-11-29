Омич получил срок за взятку сотруднику ФСБ в пользу казино

Житель Омска сел на пять с половиной лет в колонию строгого режима за то, что дал взятку сотруднику ФСБ — россиянин полагал, что за деньги силовик не только предупредит о возможной полицейской облаве на нелегальное казино, но и даже обезопасит от изъятия игровое оборудование или сможет его вернуть. Об этом в понедельник, 29 ноября, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Омской области.

В феврале 2021 года 37-летний мужчина передал 300 тысяч рублей сотруднику ФСБ и озвучил свои условия по «крышеванию» игорного бизнеса. Но после передачи взяткодателя задержали с поличным. Сперва его судили за дачу взятки в крупном размере, и ему грозило от семи до 12 лет лишения свободы. Однако позже дело было переквалифицировано в «посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере» — якобы мужчина выступал посредником в пользу «неустановленных лиц», которые и владели нелегальным бизнесом. По такой статье срок лишения свободы — от пяти до десяти лет.

В итоге посредник получил пять с половиной лет строгого режима и штраф в размере 900 тысяч рублей. Деньги, которые были переданы в качестве взятки, конфискованы в пользу государства. Это второй срок для мужчины — в 2009 году его приговорили к шести годам десяти месяцам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков.