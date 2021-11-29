Известный российский музыкант-виртуоз получил премию «Органист года»

Известный музыкант-виртуоз, народный артист России Владимир Хомяков из Челябинска получил премию «Органист года». Церемония награждения состоялась в кафедральном соборе Калининграда на острове Канта. Об этом сообщается на сайте ГТРК «Южный Урал».

Хомякова признали лучшим в номинации «За вклад в профессию». Он выступил организатором международного фестиваля «Джаз на большом органе», который уже восемь лет проводится в Челябинске. Гости приезжают на фестиваль из таких стран, как Германия, Швейцария, Голландия и Австрия.

«Это [присуждение премии] было достаточно неожиданно и приятно. Всегда приятно, когда твоя работа получает какую-то положительную оценку. В данном случае у меня только приятные эмоции», — поделился впечатлениями Хомяков.

Премия учреждена в 2020 году Фондом развития творческих инициатив при содействии Российского музыкального союза и критико-публицистического журнала «Музыкальная жизнь». Помимо номинации, в которой выиграл Хомяков, премию вручают еще в трех номинациях: «Персона», «Дебют» и «За самую оригинальную и концептуальную программу».

