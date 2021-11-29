Байден отказался считать омикрон-штамм поводом для паники

Президент США Байден: омикрон-штамм является поводом для беспокойства, но не для паники

Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции заявил, что новый омикрон-штамм коронавирусной инфекции является поводом для беспокойства, но не поводом для паники. Трансляция велась на сайте Белого дома.

Американский лидер отметил, что как только Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила омикрон-штамм новой угрозой, он запретил въезд в Соединенные Штаты из восьми африканских стран, в том числе из ЮАР. По его словам, это позволило выиграть время, чтобы предпринять меры по защите от нового штамма COVID-19.

«Мы будем бороться с этим вариантом научными и грамотными методами без какого-либо хаоса и растерянности», — сказал политик.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 был выявлен в Южной Африке 11 ноября, единичные случаи также зафиксированы в странах Европы. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали этот вариант опасным и предупредили, что риск заражения новым штаммом у перенесших COVID-19 может быть выше.